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Инна Левченко назвала большой победой передачу объектов «Пензастроя» ЖСК

13:55 | 23.10.2019 | Общество

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Принятое Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом постановление, которым определение Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года о передаче объектов незавершенного строительства обанкротившейся компании «Пензастрой» ЖСК «Единый» оставлено без изменения, а жалоба ФНС России — без удовлетворения, является большой победой. Такое мнение выразила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

Инна Левченко назвала большой победой передачу объектов «Пензастроя» ЖСК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это большая победа», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

Инна Левченко пояснила, что несогласие налоговой службы с передачей объектов жилищно-строительному кооперативу и рассмотрение жалобы ФНС России в Самаре затянули выполнение ряда юридически значимых действий.

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По ее словам, только теперь — после вступления в силу определения арбитражного суда — появились правовые основания для переоформления документов, поскольку ЖСК «Единый» получил статус застройщика.

Инна Левченко уточнила, в связи с этим предстоит внести соответствующие изменения в договора аренды земельных участков и разрешения на строительство.

«Впереди такая серьезная и важная работа, которую нужно провести в кратчайшие сроки», — подчеркнула начальник Госжилстройтехинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с определением Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года ЖСК «Единый» получает права застройщика в отношении следующих проблемных домов: в Пензе — на улицах Рахманинова, Ново-Казанской, ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также в Засечном — ЖК «Лукоморье» (первая и вторая очереди).

Статус застройщика в отношении еще одного объекта обанкротившейся компании «Пензастрой» — ЖК «8 Марта» — ранее получил холдинг «Термодом».

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