Инна Левченко назвала большой победой передачу объектов «Пензастроя» ЖСК Общество

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Принятое Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом постановление, которым определение Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года о передаче объектов незавершенного строительства обанкротившейся компании «Пензастрой» ЖСК «Единый» оставлено без изменения, а жалоба ФНС России — без удовлетворения, является большой победой. Такое мнение выразила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

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«Это большая победа», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

Инна Левченко пояснила, что несогласие налоговой службы с передачей объектов жилищно-строительному кооперативу и рассмотрение жалобы ФНС России в Самаре затянули выполнение ряда юридически значимых действий.

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По ее словам, только теперь — после вступления в силу определения арбитражного суда — появились правовые основания для переоформления документов, поскольку ЖСК «Единый» получил статус застройщика.

Инна Левченко уточнила, в связи с этим предстоит внести соответствующие изменения в договора аренды земельных участков и разрешения на строительство.

«Впереди такая серьезная и важная работа, которую нужно провести в кратчайшие сроки», — подчеркнула начальник Госжилстройтехинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с определением Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года ЖСК «Единый» получает права застройщика в отношении следующих проблемных домов: в Пензе — на улицах Рахманинова, Ново-Казанской, ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также в Засечном — ЖК «Лукоморье» (первая и вторая очереди).

Статус застройщика в отношении еще одного объекта обанкротившейся компании «Пензастрой» — ЖК «8 Марта» — ранее получил холдинг «Термодом».