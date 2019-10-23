С Фондом дольщиков планируется подписать соглашение о завершении объектов «Пензастроя» Общество

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Соглашение о завершении проблемных объектов обанкротившейся компании «Пензастрой» с использованием механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства планируется подписать в ближайшей перспективе. Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

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«Далее у нас по дорожной карте — обращение в фонд федеральный с заявкой от имени ЖСК [«Единый»]», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

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Инна Левченко пояснила, что первый пакет необходимых документов был направлен в фонд 22 октября — на следующий день после вступления в силу определения Арбитражного суда о передаче кооперативу «Единый» прав застройщика в отношении проблемных домов в Пензе — на улицах Рахманинова, Ново-Казанской, ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также в Засечном — ЖК «Лукоморье» (первая и вторая очереди).

«Мы с фондом работаем очень оперативно и каждодневно», — подчеркнула она.

Начальник Госжилстройтехинспекции напомнила, что ранее правительство Пензенской области заключило с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства соглашение, касающееся завершения проблемных объектов обанкротившегося ООО «Солнечный город».