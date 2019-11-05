Объявлен аукцион почти на 103 млн. рублей на ремонт дорог и тротуаров в районе Окружной Общество

Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» объявило электронный аукцион по определению компании, которая в 2020 году выполнит ремонт проезжей части и тротуаров в районе улицы Окружной по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 103 млн. рублей.

Финансирование планируется осуществлять из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского.

Как отмечается в документации, размещенной на портале госзакупок, при определении начальной цены был применен проектно-сметный метод.

Сметы рассчитаны в базисных ценах по состоянию на 2001 год с пересчетом в текущие с индексом ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» («РЦЭЦС»).

Согласно техническому заданию, в рамках контракта намечено отремонтировать два участка.

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Один из них находится непосредственно на улице Окружной — от улицы Калинина до жилого комплекса «Олимп». Там намечено привести в порядок проезжую часть, укрепить обочины, устроить тротуар с асфальтобетонным покрытием и частично — с плиткой.

Также планируется выполнить ремонт на дороге-дублере — от улицы Карпинского до улицы Окружной. Будут проведены аналогичные виды работ, за исключением укладки плитки.

Электронный аукцион назначен на 12 ноября.

Срок исполнения контракта — с 1 апреля по 1 августа 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до конца 2019 года планируется заключить контракты на ремонт пяти крупных объектов в Пензе — улиц Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского и проспекта Строителей — по проекту «БКАД» в 2020 году.

По словам заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина, проведение торгов за несколько месяцев до начала работ позволит подрядчикам спланировали свои силы и средства и качественно подготовиться.