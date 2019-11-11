В Пензе вновь объявлен аукцион почти на 158 млн. рублей на реконструкцию Фонтанной площади Общество

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» вновь объявило электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения работ по реконструкции Фонтанной площади.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 157 млн. 670 тыс. 760 рублей.

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из бюджета Пензы в три этапа: на 2019 год предусмотрено 49 млн. 70 тыс. рублей, на 2020 — 77 млн. 240 тыс. рублей, на 2021 — 31 млн. 360 тыс. 760 рублей.

В качестве даты окончания работ указано 15 декабря 2020 года.

Как отмечается в документации, размещенной на официальном портале госзакупок, подрядчик обязан самостоятельно — без привлечения других лиц — выполнить работы, совокупная стоимость которых должна составлять не менее 25% цены муниципального контракта.

При этом конкретные виды и объемы работ ему предлагается выбрать из перечня, включающего в себя 10 позиций. Из них наиболее затратные — мощение на сумму свыше 115 млн. рублей и установка малых архитектурных форм более чем на 21 млн. рублей.

Электронный аукцион состоится 18 ноября.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено.

К настоящему времени Сбербанк выделил на реконструкцию фонтана в Пензе 100 млн. рублей.

16 октября МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион на реконструкцию фонтана и благоустройство прилегающей территории с начальной ценой почти 158 млн. рублей. На него не поступило ни одной заявки. Протоколом от 24 октября электронный аукцион признан несостоявшимся.

