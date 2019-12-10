Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе идут по графику — вице-мэр Общество

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе, стартовавшие в сентябре 2019 года, ведутся по графику. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Фото: Penza-gorod.ru

«На сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций. Завершается устройство свай на третьей опоре и на подпорной стенке на правом берегу», — пояснил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации города во вторник, 10 декабря.

Магомед Агамагомедов напомнил, что ранее график работ был скорректирован в сторону сокращения сроков.

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По данным пресс-службы мэрии Пензы, следующим этапом реконструкции станет устройство непосредственно самих опор и подпорной стенки. Эти мероприятия позволят приступить к полному демонтажу конструкций существующего моста. После того, как все опоры и подпорные стенки будут готовы к сентябрю 2020 года, планируется начать монтаж пролетных строений. Ожидаемый срок открытия Бакунинского моста — май-июнь 2021 года.

Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Объект включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Изначально планировалось, что реконструкция Бакунинского моста завершится к осени 2021 года, однако впоследствии было решено по возможности сократить сроки.