EN
17:21:50 Вторник, 10 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе идут по графику — вице-мэр

17:03 | 10.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе, стартовавшие в сентябре 2019 года, ведутся по графику. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе идут по графику — вице-мэр

Фото: Penza-gorod.ru

«На сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций. Завершается устройство свай на третьей опоре и на подпорной стенке на правом берегу», — пояснил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации города во вторник, 10 декабря.

Магомед Агамагомедов напомнил, что ранее график работ был скорректирован в сторону сокращения сроков.

Читайте также

Самым трудоемким этапом реконструкции Бакунинского моста в Пензе станет обустройство опор

По данным пресс-службы мэрии Пензы, следующим этапом реконструкции станет устройство непосредственно самих опор и подпорной стенки. Эти мероприятия позволят приступить к полному демонтажу конструкций существующего моста. После того, как все опоры и подпорные стенки будут готовы к сентябрю 2020 года, планируется начать монтаж пролетных строений. Ожидаемый срок открытия Бакунинского моста — май-июнь 2021 года.

Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Объект включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Изначально планировалось, что реконструкция Бакунинского моста завершится к осени 2021 года, однако впоследствии было решено по возможности сократить сроки.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе начинает вещание радио «Вера» Мэр призвал предупредить появление бесхозяйных сетей в Пензе
«Парта героя» появилась в родной школе майора Сергея Кустова в Грабово В Пензенской области женщину до смерти забили металлическим табуретом
В Пензе годовой план по вводу жилья выполнен на 74% — вице-мэр Мэр Пензы потребовал контролировать ход работ на объектах «Мегастроя»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама