Суд взыскал в пользу бывшего пензенского вице-губернатора Савина 440 тыс. рублей Общество

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы взыскал с министерства финансов России за счет казны РФ в пользу бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, который был оправдан по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком, 440 тыс. 353 рубля 50 копеек в счет возмещения имущественного вреда — расходов, понесенных на юридическую помощь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель суда.

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По его словам, требования экс-чиновника удовлетворены частично — Валерий Савин ходатайствовал о выплате ему 793 тыс. 767 рублей 82 копеек.

Представитель суда пояснил, что возмещение ряда сумм, в том числе потраченных на сбор доказательств невиновности, на банковские услуги за перечисление денежных средств, а также неполученной зарплаты за 11 месяцев в связи с отсутствием возможности устроиться на работу в период рассмотрения уголовного дела, не предусмотрено ст. 135 УПК РФ.

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«Постановление не вступило в законную силу. В настоящее время не истек срок его обжалования», — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Приговором Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года Валерий Савин был оправдан. За ним признано право на реабилитацию.

Пензенский областной суд оставил приговор без изменения. 13 ноября 2019 года он вступил в законную силу.