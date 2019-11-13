Савин намерен добиваться наказания для тех, кто писал против него ложные доносы Общество

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, который оправдан по делу, возбужденному в конце 2017 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», намерен добиваться наказания для тех, кто писал ложные доносы в отношении него и инициировал уголовное преследование. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

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«Никаких фактов у следователя по поводу того, что я совершил какие-либо мошеннические действия, естественно, не было. [...] Был заказ на то, чтобы возбудить уголовное дело», — сказал собеседник агентства.

Валерий Савин добавил, что ранее уже рассказывал о событиях, связанных с «Пензенским объединением автовокзалов», которые предшествовали делу.

В то время, по словам экс-чиновника, в качестве информационного «тарана» против него было задействовано одно из пензенских СМИ, при этом имели место «крючкотворство» и «сплошная ложь».

Бывший вице-губернатор выразил уверенность, что максимальный ход делу был дан не без участия высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.

Отвечая на вопрос о том, кто является «заказчиком» уголовного дела в отношении него, Валерий Савин конкретной фамилии не назвал.

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«Человек как бы известный в городе и в области, близкий к семье бывшего губернатора», — сказал собеседник агентства, предположив, что предпринятые действия были направлены на «сведение счетов» и то, чтобы «убрать» его из правительства Пензенской области.

Валерий Савин напомнил, что, в соответствии со вступившим в силу приговором, за ним признано право на реабилитацию.

«Мне должны быть компенсированы моральный ущерб, материальный ущерб и все остальные ущербы, которые, так сказать, к этому делу прилагаются», — отметил он, уточнив, что в ближайшие время намерен обратиться в суд.

Комментируя планы на будущее, Валерий Савин подчеркнул, что без работы сидеть не собирается.

«Я человек деятельный, активный и как бы хотел бы поработать на благо Пензенской области, в том числе по искоренению коррупции, которой у нас тут хватает, и в том числе в правоохранительной системе», — подытожил бывший вице-губернатор.