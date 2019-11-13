Приговор по делу Савина, Ширшиной и Титковой оставлен без изменения Криминал

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года по уголовному делу, по которому в качестве подсудимых проходили три человека — бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации города Ирина Ширшина и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, ранее работавшая начальником отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры мэрии.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина, ранее на приговор поступили апелляционные жалобы адвокатов Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой, в которых они настаивали на невиновности своих подзащитных, а также представление прокуратуры, не согласившейся с переквалификацией действий фигурантов и оправданием Валерия Савина.

По ее словам, судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, исследовав все обстоятельства, оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин был оправдан по уголовному делу, возбужденному в конце 2017 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». За ним признано право на реабилитацию.

Бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, уголовное дело против которой было возбуждено летом 2017 года, оправдана по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», в отношении Юлии Данилиной, Татьяны Макаровой и Вадима Никишина. У нее есть право на реабилитацию.

Вместе с тем Ирина Ширшина признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и в совершении преступления по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» в отношении ООО «Сити-Строй». От наказания бывший вице-мэр освобождена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Татьяна Титкова признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Она также освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.