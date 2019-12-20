В Пензе вблизи вокзала установят объемные часы с гербами районов области Общество

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Объемные отдельно стоящие часы с гербами районов области планируется установить на Привокзальной площади Пензы. Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры региона, главный архитектор области Леонид Иоффе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас на повестке дня будет реконструкция [площади], которая идет в концепции благоустройства города Пензы, [...] и там мы планируем сделать объемные часы, [...] отдельно стоящие, которые будут рассказывать о нашем регионе. Там будут гербы наших муниципальных районов», — сказал он, отвечая на вопрос о дизайне существующих часов на здании вокзала Пенза-I, поступивший в адрес губернатора Ивана Белозерцева в ходе онлайн-трансляции в социальной сети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря.

Леонид Иоффе выразил надежду на то, что новые часы станут визитной карточкой Пензы.

По его словам, концепция уже разработана, а реализовать проект намечено в 2021 году.

В свою очередь Иван Белозерцев поручил приступить к его воплощению раньше — в 2020-м.

При этом он предложил предварительно опубликовать проект будущих часов, чтобы жители могли ознакомиться с ним и высказать свое мнение.