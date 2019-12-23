Световой от имени государства принес официальное извинение Савину Общество

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Старший советник юстиции Олег Световой, занимающий должность заместителя прокурора Пензенской области с августа 2018 года, от имени государства принес официальное извинение бывшему вице-губернатору Валерию Савину, который приговором Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года оправдан по уголовному делу о мошенничестве, возбужденном в отношении него в конце 2017-го.

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«В соответствии с требованиями ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ», — говорится в письме Олега Светового, которое, судя по указанной дате, было подписано в День Конституции, 12 декабря.

В нем добавляется, что экс-чиновник вправе требовать возмещения имущественного вреда, восстановления трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав, а также компенсации морального вреда.

Комментируя ИА «PenzaNews» поступившее в свой адрес письмо, Валерий Савин обратил внимание на то, что Олег Световой к возбужденному против него уголовному делу «никакого отношения не имел».

Он пояснил, что обвинительное заключение утверждал первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов, а в суд материалы направляла прокурор региона Наталья Канцерова.

«Извиняется почему-то за них Световой. Ну, принимаем, так сказать, и от Светового извинения, деваться некуда. [...] Я думаю, он согласовал, конечно, свое письмо с прокурором Пензенской области, которая как бы его попросила этот документ подписать, я так считаю», — сказал собеседник агентства.

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Валерий Савин добавил, что, насколько ему известно, Генпрокуратура России рекомендует органам прокуратуры на местах в случае оправдания человека «приглашать, вручать лично, пожимать руку, просить прощения и так далее», но с ним на контакт никто не выходил.

По словам экс-чиновника, вслед за иском о возмещении имущественного вреда, который был удовлетворен частично, он намерен в ближайшее время обратиться за компенсацией морального ущерба.

При этом сумму Валерий Савин назвать отказался, отметив, что деньги в этом контексте носят для него «чисто условный характер», а важен «сам факт принятия решения судом».