Пензенцев пригласили посетить «Новые берега» Общество

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области смогут лично оценить условия, созданные на территории строящегося в селе Богословка арт-поместья «Новые берега», где в декабре было введено два дома для людей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

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«19 января приглашаем всех желающих погостить в нашем уютном пригородном местечке в селе Богословка, где создается уникальная резиденция для людей с инвалидностью. Мы знаем, что многие из вас хотели бы увидеть это строящееся арт-поместье, но пока не могли этого сделать», — говорится в анонсе мероприятия «Зимние гулянья в «Новых берегах», размещенном в группе автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» в Facebook.

В нем отмечается, что предстоящее событие — хороший повод, чтобы приехать в арт-поместье.

«Вы сможете увидеть все своими глазами, познакомиться с новоселами необычного проекта», — добавляется в тексте.

В анонсе уточняется, что гостей ждут выступления артистов, катание на лошадях и в собачьих упряжках, а также благотворительная ярмарка.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», АНО «Квартал Луи» ведет строительство арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области при поддержке Фонда президентских грантов, региональной власти, спонсоров и неравнодушных людей.

На данный момент в эксплуатацию введено два дома. В них заселились 30 человек из пяти регионов. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Всего в арт-поместье планируется построить 12 объектов, в том числе семь жилых домов и пять зданий инфраструктуры.

Все резиденты «Новых берегов» будут заниматься реализацией социальных проектов, что являлось обязательным условием для заключения с ними договоров на проживание.