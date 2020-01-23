Количество рабочих на стройплощадке цирка в Пензе увеличат в феврале до 125 человек Общество

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Количество рабочих на стройплощадке цирка в Пензе планируется увеличить до 125 человек к концу февраля. Об этом сообщил соучредитель московской подрядной компании «Стройресурс» Станислав Маслаков.

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«Мы их наращиваем согласно графику», — пояснил он журналистам в ходе визита на стройку в четверг, 23 января.

Станислав Маслаков уточнил, что в настоящее время на объекте трудятся 98 человек.

По его словам, на стройплощадке задействована в том числе местная рабочая сила.

«Мы активно привлекаем местные строительные бригады и опытные специализированные компании», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «Стройресурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе ценой 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей.

Впоследствии она была увеличена до 1 млрд. 288 млн. 539 тыс. 772 рублей.

Дата окончания исполнения контракта — 20 декабря 2020 года.