EN
19:19:55 Четверг, 23 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Количество рабочих на стройплощадке цирка в Пензе увеличат в феврале до 125 человек

18:55 | 23.01.2020 | Общество

Печать

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Количество рабочих на стройплощадке цирка в Пензе планируется увеличить до 125 человек к концу февраля. Об этом сообщил соучредитель московской подрядной компании «Стройресурс» Станислав Маслаков.

Количество рабочих на стройплощадке цирка в Пензе увеличат в феврале до 125 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы их наращиваем согласно графику», — пояснил он журналистам в ходе визита на стройку в четверг, 23 января.

Станислав Маслаков уточнил, что в настоящее время на объекте трудятся 98 человек.

По его словам, на стройплощадке задействована в том числе местная рабочая сила.

«Мы активно привлекаем местные строительные бригады и опытные специализированные компании», — сказал он.

Читайте также

В Пензе пришлось усилить несущие конструкции строящегося цирка

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «Стройресурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе ценой 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей.

Впоследствии она была увеличена до 1 млрд. 288 млн. 539 тыс. 772 рублей.

Дата окончания исполнения контракта — 20 декабря 2020 года.

Загрузка...
Читайте также
Движение по трассе М5 под Пензой затруднено из-за ДТП Производство яиц в Пензенской области выросло на 5%
В Пензенской области проанализируют эффективность общественных советов Грабитель вынес из магазина на улице Леонова в Пензе три бутылки водки
В проект повышения производительности труда за год войдут 35 пензенских предприятий На вокзале Пенза-I открыта выставка детских рисунков «Блокадный хлеб»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама