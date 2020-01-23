В Пензе пришлось усилить несущие конструкции строящегося цирка Общество

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Специалисты подрядной компании «Стройресурс», приступившие к завершению строительства цирка в Пензе 12 ноября 2018 года, выполнили большой объем работ по усилению несущих конструкций. Об этом сообщил соучредитель организации Станислав Маслаков.

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«Ситуация была на момент, когда мы пришли на объект, не очень радужная. Ситуация была больше приближена к плачевной и печальной, потому как по результатам инструментального обследования, которое мы провели в конце 2018 года, [...] выявлен ряд существенных недостатков, связанных с исполнением строймонтажных работ предыдущим генеральным подрядчиком, который здесь был. Много там всяких различных строительных нюансов, не буду их сейчас перечислять», — пояснил он журналистам в ходе визита на стройплощадку в четверг, 23 января.

По словам Станислава Маслакова, с учетом выводов экспертов были подготовлены новые проектные решения.

«Здание состоит из пяти блоков. Соответственно, все блоки мы дополнительно усиливали. [...] На данный момент у нас на 80% практически данная работа по усилению выполнена», — уточнил представитель «Стройресурса».

Он напомнил, что стройка на длительный период была заморожена, при этом консервация объекта не проводилась.

«В простонародье называлось «Чернобылем» это здание. Мы это тоже прекрасно все знаем, поэтому хотим это название и это не очень подходящее к этому объекту слово перевернуть на 360 градусов для того, чтобы было понятно, что это, действительно, культурный объект, объект массового посещения людей. Для этого пришлось исполнить слишком много мероприятий, позволяющих безопасно, самое главное, эксплуатировать в дальнейшем это здание», — подчеркнул совладелец подрядной компании.

Станислав Маслаков обратил внимание на то, что работы по большей части проводились внутри, поэтому снаружи — со стороны улицы Плеханова — результаты пока не видны.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «Стройресурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе.

Его цена изначально составляла 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей.

Впоследствии она была увеличена до 1 млрд. 288 млн. 539 тыс. 772 рублей.

Дата окончания исполнения контракта — 20 декабря 2020 года.