Цирк в Пензе планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2021 года — Станислав Маслаков Общество

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Цирк на улице Плеханова в Пензе, сроки завершения строительства которого неоднократно переносились, планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Об этом сообщил соучредитель московской подрядной компании «Стройресурс» Станислав Маслаков.

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«Мы входим уже в график тот, который позволит нам в 2021 году привести это здание в то состояние, при котором можно будет перерезать красную ленту. Мы в это верим, мы в этом уверены, и мы это сделаем», — сказал он в ходе визита на стройплощадку в четверг, 23 января.

Станислав Маслаков уточнил, что, согласно дорожной карте, утвержденной министерством культуры России, сдать объект намечено в сентябре будущего года.

«Основной год у нас 2020-й», — пояснил соучредитель подрядной организации, добавив, что на текущий год заложено финансирование в размере 697,8 млн. рублей.

По словам Станислава Маслакова, в целом «Стройресурс» исполнил контракт более чем на 14%, а по отдельным видам работ, в числе которых обустройство инженерных сетей, вентиляции, канализации и системы отопления, они завершены на 30–40%.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «Стройресурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе ценой 1 млрд. 267 млн. 64 тыс. 110 рублей.

Впоследствии она была увеличена до 1 млрд. 288 млн. 539 тыс. 772 рублей.

Дата окончания исполнения контракта — 20 декабря 2020 года.