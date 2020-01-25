Некоторые пензенцы, переселившиеся в Зарю, попросили предоставить им другое жилье Общество

Пенза, 25 января 2020. PenzaNews. Некоторые пензенцы, переехавшие из аварийного фонда в микрорайон Заря, попросили предоставить им другие квартиры, поскольку недовольны качеством жилья.

Фото: Penza-gorod.ru

Мэр Пензы Андрей Лузгин дал подчиненным соответствующие поручения.

«Дополнительно к ранее намеченным шагам по устранению строительных недостатков в рамках гарантийного ремонта мы ведем проектные изыскания и предложим решения по каждой квартире. [...] Для жителей, которые готовы переселиться, подберем квартиры из числа свободного муниципального жилья в Заре», — сказал он в ходе приема граждан, проведенного в микрорайоне 24 января совместно с представителями следственного управления СКР по Пензенской области.

По информации пресс-службы администрации Пензы, для устранения выявленных дефектов предъявлены иски к субподрядным организациям — часть из них удовлетворена, ведется работа с приставами по понуждению компаний к исполнению обязательств; другие находятся в стадии рассмотрения; по ряду домов вопрос решается в рамках мировых соглашений, в которых прописаны конкретные сроки исправления недочетов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья. 26 февраля права муниципального заказчика перешли к МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Стоимость работ по контракту превысила 1 млрд. рублей.

После переселения граждан началась деформация конструкций. В квартирах и местах общего пользования появились трещины.

Решением Арбитражного суда от 2 ноября 2017 года ООО «Сурский квартал» признано банкротом.

В октябре 2018 года в связи с ситуацией в Заре было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В его рамках следователи выясняют, на каком этапе строительства были допущены нарушения.

В декабре было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». По данным следствия, должностные лица департамента ЖКХ Пензы и городского управления капитального строительства не исполнили свои обязанности при осуществлении контроля за возведением домов. При отсутствии оснований для ввода в эксплуатацию представителями мэрии Пензы были подписаны соответствующие разрешения.