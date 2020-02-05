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Представители власти выразили соболезнования родным Павла Зайдфудима

11:11 | 05.02.2020 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин выразили соболезнования родным и близким почетного полярника, руководителя пензенского районного отделения Русского географического общества Павла Зайдфудима, скончавшегося на 72-м году жизни.

Представители власти выразили соболезнования родным Павла Зайдфудима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Яркий, инициативный, неравнодушный к судьбе родной Пензенской области — Павел Хаскельевич запомнился всем нам именно таким, и таким он навсегда вошел в летопись Сурского края, который любил искренней любовью настоящего патриота», — говорится в некрологе.

В нем отмечается, что Павел Зайдфудим прошел большую жизненную школу и наполненный созидательным трудом путь, обладал глубокими разносторонними знаниями и масштабным государственным мышлением.

«Уход Павла Хаскельевича из жизни — это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Его наследие остается землякам, в сердцах которых будет жить благодарная память об этом светлом, чутком и отзывчивом человеке», — добавляется в тексте.

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