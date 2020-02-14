В Городищенском районе прокуратура защитила жилищные права детей после развода родителей Общество

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Прокуратура Городищенского района Пензенской области защитила права детей после развода супругов, направивших средства материнского капитала на реконструкцию дома.

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«Установлено, что проживающая на территории Верхнеелюзанского сельсовета семья после рождения в 2011 году второго ребенка получила государственный сертификат на материнский капитал. Глава семьи заключил договор беспроцентного займа для реконструкции жилого дома. Для его погашения были использованы средства маткапитала. При этом 40-летний отец семейства дал нотариально заверенное обязательство о выделении долей в праве собственности в реконструированном доме своей супруге и несовершеннолетним детям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что впоследствии брак был расторгнут, при этом мужчина не выполнил взятое на себя обязательство.

«В защиту прав несовершеннолетних прокурор Городищенского района направил в суд иск о возложении на указанного жителя села Верхняя Елюзань обязанности оформить жилое помещение в общую долевую собственность несовершеннолетних детей по соглашению сторон. Исковые требования прокурора суд удовлетворил», — сказала собеседница агентства, отметив, что исполнение решение находится на контроле надзорного ведомства.