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Устойчивость домов в Заре оценят с помощью комплекса «Струна»

10:03 | 20.02.2020 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Оценка устойчивости домов в микрорайоне Заря города Пензы, построенных по программе расселения аварийного и ветхого жилья, будет проведена с помощью мобильного комплекса «Струна». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Устойчивость домов в Заре оценят с помощью комплекса «Струна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, соответствующая договоренность достигнута с главным управлением МЧС России по региону.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту некачественного строительства домов, экспертом отдела криминалистики проводится осмотр квартир с целью фиксации всех имеющихся дефектов», — пояснила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2015 года между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья.

26 февраля 2015 года права муниципального заказчика перешли к МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Стоимость работ по контракту превысила 1 млрд. рублей.

После переселения граждан началась деформация конструкций. В квартирах и местах общего пользования появились трещины.

Решением Арбитражного суда от 2 ноября 2017 года ООО «Сурский квартал» признано банкротом.

В октябре 2018 года в связи с ситуацией в Заре было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В его рамках следователи выясняют, на каком этапе строительства были допущены нарушения.

В декабре было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». По данным следствия, должностные лица департамента ЖКХ Пензы и городского управления капитального строительства не исполнили свои обязанности при осуществлении контроля за возведением домов. При отсутствии оснований для ввода в эксплуатацию представителями мэрии Пензы были подписаны соответствующие разрешения.

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