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Александр Балакшин предложил установить в Пензе памятник воинам-артиллеристам

11:32 | 27.02.2020 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Александр Балакшин предложил установить памятник воинам-артиллеристам на Западной поляне Пензы.

Александр Балакшин предложил установить в Пензе памятник воинам-артиллеристам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С этой идеей он обратился к главе администрации города Андрею Лузгину в ходе приема граждан, состоявшегося в мэрии в минувшую среду, 26 февраля.

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Кроме того, Александр Балакшин высказался за пересмотр размещения военной техники, представленной в музеях под открытым небом в скверах «Журавли» и вблизи здания администрации Пензы.

Мэр пообещал, что озвученные предложения, в том числе касающиеся памятника, будут рассмотрены в ходе заседания оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Можно взять Вашу идею за основу, провести конкурс среди архитекторов на лучший вариант исполнения монумента», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба горадминистрации.

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