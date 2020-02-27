Александр Балакшин предложил установить в Пензе памятник воинам-артиллеристам
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Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Александр Балакшин предложил установить памятник воинам-артиллеристам на Западной поляне Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
С этой идеей он обратился к главе администрации города Андрею Лузгину в ходе приема граждан, состоявшегося в мэрии в минувшую среду, 26 февраля.
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Кроме того, Александр Балакшин высказался за пересмотр размещения военной техники, представленной в музеях под открытым небом в скверах «Журавли» и вблизи здания администрации Пензы.
Мэр пообещал, что озвученные предложения, в том числе касающиеся памятника, будут рассмотрены в ходе заседания оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Можно взять Вашу идею за основу, провести конкурс среди архитекторов на лучший вариант исполнения монумента», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба горадминистрации.