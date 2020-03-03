Апелляция отменила решение суда, которым пассажиру поезда отказано в компенсации за травму Общество

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд, в соответствии с заключением участвовавшего в деле прокурора, отменил решение Первомайского районного суда Пензы от 29 октября 2019 года, которым исковые требования травмированного во время поездки пассажира поезда к акционерному обществу «Федеральная пассажирская компания» в лице Куйбышевского филиала АО «ФПК» (вагонный участок «Пенза») и АО «Согаз» о взыскании компенсации морального вреда и убытков были оставлены без удовлетворения.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, по делу постановлено новое решение.

«Суд частично удовлетворил исковые требования истца и взыскал с компании-перевозчика компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, а также расходы на оплату услуг представителя и проведение судебно-медицинской экспертизы в сумме 19,5 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

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Она добавила, что требования пассажира о взыскании штрафа в размере 50% от стоимости некачественно оказанной услуги, а также о возмещении убытков в виде неполученного заработка оставлены без удовлетворения.

Представитель прокуратуры пояснила, что, как установлено в судебном заседании, 21 декабря 2018 года пассажир поезда «Нижневартовск — Пенза» при подъеме на вторую полку плацкартного вагона не удержался и упал на пол, поскольку вагон качнуло.

«При обращении за медицинской помощью у него была диагностирована травма плеча. Мужчина длительное время проходил лечение, потребовалось оперативное вмешательство. Суд апелляционной инстанции признал, что перевозчик как владелец источника повышенной опасности, независимо от вины, несет ответственность за вред, причиненный здоровью пассажира в поезде во время его следования», — сказала Светлана Артамонова.