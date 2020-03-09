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Депутаты 12 марта рассмотрят инициативу о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести»

13:16 | 09.03.2020 | Общество

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Пенза, 9 марта 2020. PenzaNews. Постановление Законодательного собрания Пензенской области об обращении к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» планируется принять в ходе 28-й внеочередной сессии, которая состоится в предстоящий четверг, 12 марта.

Депутаты 12 марта рассмотрят инициативу о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее предложение в региональный парламент внесла администрация Пензы после того, как инициативу о присвоении почетного звания выдвинули реготделения партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы», областной совет ветеранов и другие общественные объединения.

«Прошу Вас, уважаемый Валерий Кузьмич, поддержать данную инициативу и обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Пензе звания «Город трудовой доблести», — говорится в письме мэра Андрея Лузгина, которое адресовано председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину.

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