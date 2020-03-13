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Мировой судья Пензенского района не стал рассматривать дело Беспалова

19:28 | 13.03.2020 | Общество

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Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Мировой судья судебного участка №1 Пензенского района Дмитрий Акатов не стал рассматривать дело в отношении заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова о передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Мировой судья Пензенского района не стал рассматривать дело Беспалова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, однако по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство, оно может быть рассмотрено по месту жительства.

По сведениям, которыми располагает ИА «PenzaNews», 12 марта на основании поступившего ходатайства мировым судьей Пензенского района было вынесено определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела «на рассмотрение по подсудности».

По имеющимся данным, дело передано в судебный участок №5 Ленинского района города Пензы. Дата его рассмотрения пока неизвестна.

Согласно ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит тому, кто сел за руль пьяным.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 22 февраля в интернете и ряде СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС.

Причиной недовольства мужчины, предположительно, стало то, что автомобиль «Mitsubishi Lancer», в котором он ехал, был остановлен сотрудниками ГИБДД под Пензой — в поселке Золотаревка, а на находившуюся за рулем молодую женщину составлен протокол об отстранении от управления транспортным средством в связи с наличием у нее признаков алкогольного опьянения.

Утром 22 февраля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что глава региона Иван Белозерцев проинформирован о дорожном инциденте. По ее словам, назначено служебное расследование.

В тот же день Валерий Беспалов заявил ИА «PenzaNews», что не будет комментировать «никаким образом эту историю».

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