В Пензе созывают пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом Общество

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Пресс-конференция, посвященная мерам по профилактике нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019), пройдет в правительстве Пензенской области в понедельник, 16 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте информационной политики и СМИ региона, участие в ней примут члены оперативного штаба по профилактике коронавируса — руководители министерств здравоохранения и образования Пензенской области, а также управления Роспотребнадзора.

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По словам пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

Предполагается, что она будет идти в аккаунте регионального правительства в Instagram.

15 марта стало известно, что в Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Ожидается, что результаты тестов, призванных подтвердить диагноз, будут известны в ближайшие дни.

С 16 марта на территории Пензенской области будет объявлен режим повышенной готовности. Вводятся ограничения на проведение массовых публичных мероприятий. Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах планируется усилить профилактические и контрольные меры.