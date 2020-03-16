Пензенский губернатор обратился к жителям в связи с риском распространения коронавируса Общество

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев записал видеообращение, в котором сообщил жителям региона о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Уважаемые земляки, вы знаете какая ситуация в мире и в России сложилась с распространением коронавируса. В Пензе сейчас также один человек находится на излечении с подозрением на это заболевание. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация в регионе с распространением коронавирусом взята под жесткий контроль профессионалов. Мною подписано распоряжение о введении режима повышенной готовности», — пояснил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что «правительство Пензенской области готово решать любые возникающие задачи, проблемы в связи с распространением коронавируса».

«Я убедительно прошу вас верить только проверенной официальной информации», — сказал губернатор.

Он пообещал, что власти региона будут регулярно доводить до жителей данные о текущей ситуации.

«Многое зависит от нас с вами», — подытожил Иван Белозерцев.