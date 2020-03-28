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МФЦ Пензы с 30 марта по 4 апреля приостановят массовый прием граждан

10:45 | 28.03.2020 | Общество

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Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Массовый очный прием граждан будет приостановлен в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Пензы с 30 марта по 4 апреля в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

МФЦ Пензы с 30 марта по 4 апреля приостановят массовый прием граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Исключение составит возникновение у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия, и требующей неотложного решения, при отсутствии возможности получения требуемой услуги в электронном виде», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что прием документов будет осуществляться по предварительной записи.

Кроме того, в Минэкономики напомнили, что можно подать заявление в МФЦ через портал госуслуг, а также имеется возможность получения консультации в режиме онлайн на сайте учреждения.

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