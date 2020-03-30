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Отменена электричка, которая курсировала между Пензой-I и станцией Селикса

09:14 | 30.03.2020 | Общество

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Пригородный поезд, который курсировал между станциями Пенза-I и Селикса дважды в день, отменен с понедельника, 30 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» Сергей Спатар.

Отменена электричка, которая курсировала между Пензой-I и станцией Селикса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, 30 марта, 3, 4, 5 и 6 апреля назначены поезда №6115 «Белинская — Пачелма» с отправлением в 10.35 и №6110, который отправится в обратном направлении в 14.27.

Сергей Спатар напомнил, что информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности «Башкортостанской ППК», а также на сайте компании.

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