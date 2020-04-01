Виктор Шишикин назначен директором ГКУ «Мокшанское лесничество»
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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Виктор Шишикин назначен директором государственного казенного учреждения Пензенской области «Мокшанское лесничество».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Москвин.
Шишикин Виктор Васильевич окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния».
Прошел профессиональную переподготовку в Пензенском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление».
С 1999 года работал заместителем главы администрации Пачелмского района – начальником управления сельского хозяйства.
С 2005 по 2008 годы возглавлял администрацию Башмаковского района.
С 2008 по 2013 годы работал директором ЗАО «Биотехнологии».
В 2014–2015 годах был заместителем руководителя ООО «УК Русмолко».
Имеет классный чин «Действительный муниципальный советник первого класса».