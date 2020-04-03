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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 11 человек

Пензенская область находится на восьмом месте в РФ по числу случаев заражения коронавирусом

12:59 | 03.04.2020 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Пензенская область находится на восьмом месте среди субъектов РФ по числу подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) по состоянию на пятницу, 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные отчета коммуникационного центра правительства России.

Пензенская область находится на восьмом месте в РФ по числу случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Москве, где данный диагноз подтвержден у 2 тыс. 923 человек, в том числе у 448 — за последние сутки.

211 случаев коронавируса зарегистрировано в Московской области (+34 за последние сутки), 156 — в Санкт-Петербурге (+9), 56 — в Республике Коми (0), 41 — в Ленинградской области (+10).

Шестое место делят Свердловская область и Краснодарский край, где зафиксировано по 39 случаев (прирост +1 и +17 соответственно).

31 случай коронавируса зарегистрирован в Бурятии (+1).

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В Пензенской области число случаев заражения COVID-19 достигло 27, за последние сутки диагноз подтвержден у 11 человек.

В Татарстане зарегистрировано 25 случаев коронавируса (+6 за сутки). Также по 25 заразившихся выявлено в Красноярском крае, Нижегородской области и Дагестане, где новых случаев за последние сутки не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 3 апреля, в целом по России зарегистрировано 4 тыс. 149 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровел 281 человек, умерли 34.

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