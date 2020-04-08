«Грибная компания» и «Пензенский тепличный комбинат» оказали помощь нуждающимся Общество

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. «Грибная компания» и «Пензенский тепличный комбинат» передали продукцию собственного производства для нуждающихся семей, не имеющих возможности подтвердить статус малоимущих, и одиноких пожилых людей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, «Грибная компания» готова еженедельно осуществлять поставку около 3 тонн шампиньонов для таких граждан. Первая фура с продукцией прибыла в Пензу 7 апреля. В свою очередь «Пензенский тепличный комбинат» выделил 300 кг свежих огурцов.

Предполагается, что в общей сложности такую помощь получат около 4 тыс. семей.

Помимо этого, около 24 тыс. семей, состоящие на учете как малоимущие, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат продуктовые наборы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта большинство категорий граждан должны соблюдать режим самоизоляции.