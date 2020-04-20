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Сервис «Яндекс.Еда» стал доступен в Пензе

17:05 | 20.04.2020 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Сервис «Яндекс.Еда», позволяющий осуществить заказ блюд из кафе и ресторанов и их доставку, стал доступен в Пензе.

Сервис «Яндекс.Еда» стал доступен в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оформить заказ можно с помощью приложения, доступного для операционных систем iOS и Android, а также на сайте Eda.yandex.

«Для этого нужно выбрать понравившийся ресторан, собрать блюда в «корзину» и оплатить заказ банковской картой или с помощью ApplePay. Заказы клиентам привозят автокурьеры. Стоимость доставки зависит от суммы заказа: в среднем она составляет 49 рублей, а блюда на сумму от 1,5 тыс. рублей привезут бесплатно. На время пандемии все заказы передаются клиентам бесконтактно: курьер ставит заказ у двери и отходит на несколько метров, пока клиент забирает пакеты. Среднее время доставки составит 30–40 минут», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе фудтех-направления «Яндекс.Такси».

На данный момент сервис предлагает в Пензе доставку еды из четырех заведений. Это «Макдоналдс», «Wok», «Очаг» и «Craft».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 28 марта приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.

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