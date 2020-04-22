В Пензе из-за коронавируса перенесли начало сезона дачных перевозок Общество

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Начало сезона дачных перевозок, который планировалось открыть в Пензе в субботу, 25 апреля, отложено в связи с ограничениями, действующими в регионе в рамках режима повышенной готовности, объявленного из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

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«Планируется, что сезонные маршруты до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Пензе начнут работу 1 мая», — сказали в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что в этом случае до 1 июня перевозки будут осуществляться три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям, а затем — еще и по пятницам.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.