В Пензе удалось запустить двигатель восстанавливаемого ко Дню Победы танка Общество

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Пензенские промышленники сумели реанимировать и запустить двигатель танка Т-34, который с 1981 года являлся частью монумента на улице Карла Маркса в Пензе, а в июле 2019-го был снят с постамента и доставлен на литейно-механический завод «МашСталь», где его совместными усилиями работников нескольких предприятий планируется поставить на ход к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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«Двигатель запущен впервые за почти 40 лет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства промышленности инновационного развития Пензенской области.

В ведомстве отметили, что многие детали не подлежали восстановлению, в связи с чем их пришлось изготавливать заново своими силами, в том числе без необходимой технической документации.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он призван сохранить память о том, что в годы Великой Отечественной войны жители области внесли в фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

В мае 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил поставить на ход танк Т-34, чтобы техника могла пройти по улицам регионального центра во время торжеств в честь 75-летия Великой Победы.

5 июля 2019 года танк был снят с постамента у краеведческого музея, где простоял около 40 лет, и доставлен на литейно-механический завод «МашСталь». Впоследствии он был разобран на узлы и агрегаты.

16 апреля 2020 года президент России Владимир Путин объявил о переносе на неопределенный срок торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).