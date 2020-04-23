В Пензе выписали двух пациентов, выздоровевших после коронавируса Медицина

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Два пациента, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выписаны в Пензе. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в четверг, 23 апреля.

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«Выписаны из больницы с отрицательными результатами после лечения коронавируса 9-летний мальчик и его 33-летняя мама», — уточнила она.

О том, что у 9-летнего ребенка и его матери выявлена коронавирусная инфекция, стало известно 10 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 четверга, 23 апреля, в Пензенской области подтверждено 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Они зарегистрированы на территории трех городских округов — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 20 районах области из 27-ми. Умерли пятеро пациентов с коронавирусом. По данным коммуникационного центра при правительстве России, в Пензенской области выздоровели шесть пациентов; по информации регионального правительства — 13.