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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 69 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 232

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 232

10:42 | 24.04.2020 | Медицина

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Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 211 до 232. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 232

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки диагноз подтвержден у 21 человека.

По состоянию на 10.35 пятницы, 24 апреля, в Пензенской области зарегистрировано пять летальных случаев.

По-прежнему учтена информация о шести выздоровевших жителях региона, в то время как в пресс-службе областного правительства еще 21 апреля сообщили о 13 выписанных пациентах, а 23-го — еще о двоих.

В целом в стране зарегистрировано 68 тыс. 622 случая заражения COVID-19, в том числе 5 тыс. 849 — за последние сутки.

Число выздоровевших увеличилось до 5 тыс. 568 человек. Умерли 615 пациентов.

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