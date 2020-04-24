В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 232 Медицина

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 211 до 232. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки диагноз подтвержден у 21 человека.

По состоянию на 10.35 пятницы, 24 апреля, в Пензенской области зарегистрировано пять летальных случаев.

По-прежнему учтена информация о шести выздоровевших жителях региона, в то время как в пресс-службе областного правительства еще 21 апреля сообщили о 13 выписанных пациентах, а 23-го — еще о двоих.

В целом в стране зарегистрировано 68 тыс. 622 случая заражения COVID-19, в том числе 5 тыс. 849 — за последние сутки.

Число выздоровевших увеличилось до 5 тыс. 568 человек. Умерли 615 пациентов.