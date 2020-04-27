В Пензе восстанавливаемый ко Дню Победы танк Т-34 своим ходом выехал из цеха Общество

Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Танк Т-34, который с 1981 по 2019 годы являлся частью монумента на улице Карла Маркса в Пензе, после чего был снят с постамента и доставлен на литейно-механический завод «МашСталь», где его начали восстанавливать к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне совместными усилиями работников нескольких предприятий, своим ходом выехал их цеха.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня танк Т-34 своим ходом выехал из цеха», — написал министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин в Instagram в минувший понедельник, 27 апреля.

Он также опубликовал небольшое видео, на котором запечатлен этот момент.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он призван сохранить память о том, что в годы Великой Отечественной войны жители области внесли в фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

В мае 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил поставить на ход танк Т-34, чтобы техника могла пройти по улицам регионального центра во время торжеств в честь 75-летия Великой Победы.

5 июля 2019 года танк был снят с постамента у краеведческого музея, где простоял около 40 лет, и доставлен на литейно-механический завод «МашСталь». Впоследствии он был разобран на узлы и агрегаты.

16 апреля 2020 года президент России Владимир Путин объявил о переносе на неопределенный срок торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

22 апреля стало известно, что пензенские промышленники сумели реанимировать двигатель танка Т-34. Он был запущен впервые почти за 40 лет.