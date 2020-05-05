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Завершено устройство третьей и четвертой опор Бакунинского моста в Пензе

10:01 | 05.05.2020 | Общество

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Рабочие завершили устройство третьей и четвертой опор Бакунинского моста, а также подпорной стенки на правом берегу реки Суры в рамках проводимой реконструкции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Завершено устройство третьей и четвертой опор Бакунинского моста в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Идет обратная засыпка секций подпорных стен данных опор», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что параллельно начаты работы на левом берегу.

«Здесь осуществляется демонтаж первой опоры существующего моста, устройство буронабивных свай второй опоры», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии отметили, что реконструкция ведется в соответствии с графиком.

Фоторепортаж

Реконструкция Бакунинского моста в Пензе

«Планируется, что все опоры и подпорные стенки должны быть готовы к сентябрю 2020 года, после чего начнется один из самых сложных этапов — монтаж пролетных металлоконструкций. Их поставка ожидается в июле-августе», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей. Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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