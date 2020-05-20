В Пензенской области стартовал прием заявлений на получение выплат на детей от 3 до 7 лет Общество

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Прием заявлений на назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно стартовал в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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По данным ведомства, подать заявление можно через портал госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты.

При направлении электронного заявления через портал госуслуг все остальные документы будут собраны органами социальной защиты в порядке межведомственного взаимодействия.

На осуществление данной выплаты Пензенская область получила из федерального бюджета примерно 845 млн. рублей, еще 68 млн. рублей будет направлено из регионального.

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Выплата ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно регулируется указом Президента России №199 и постановлением правительства РФ №384.

Она назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

В Пензенской области размер величины прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года составляет 9 тыс. 544 рубля. На каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно полагается ежемесячная выплата в размере 4 тыс. 908 рублей 50 копеек.

Выплата будет назначена за период с 1 января 2020 года. Ее планируется осуществлять с июня. Соответственно, в первый раз каждая семья получит сразу за полгода 29 тыс. 451 рубль на ребенка.