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В Пензенской области стартовал прием заявлений на получение выплат на детей от 3 до 7 лет

14:58 | 20.05.2020 | Общество

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Прием заявлений на назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно стартовал в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

В Пензенской области стартовал прием заявлений на получение выплат на детей от 3 до 7 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, подать заявление можно через портал госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты.

При направлении электронного заявления через портал госуслуг все остальные документы будут собраны органами социальной защиты в порядке межведомственного взаимодействия.

На осуществление данной выплаты Пензенская область получила из федерального бюджета примерно 845 млн. рублей, еще 68 млн. рублей будет направлено из регионального.

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Выплата ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно регулируется указом Президента России №199 и постановлением правительства РФ №384.

Она назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

В Пензенской области размер величины прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года составляет 9 тыс. 544 рубля. На каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно полагается ежемесячная выплата в размере 4 тыс. 908 рублей 50 копеек.

Выплата будет назначена за период с 1 января 2020 года. Ее планируется осуществлять с июня. Соответственно, в первый раз каждая семья получит сразу за полгода 29 тыс. 451 рубль на ребенка.

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