Все офисы МФЦ в Пензе возобновили работу в прежнем режиме, но только по записи Общество

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Все офисы МФЦ в Пензе с 25 мая возобновили прием посетителей для оформления услуг и выдачи готовых документов в прежнем режиме — с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 и в субботу до 14.00, однако в связи с действием режима повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 он ведется строго по предварительной записи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики региона.

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«Вход в офисы МФЦ осуществляется точно в назначенное время при обязательном использовании заявителями средств индивидуальной защиты», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что записаться в МФЦ в Пензе можно по многоканальному телефону: +7 (8412) 92-70-00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.