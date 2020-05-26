Житель Пензенской области оштрафован на 15 тыс. рублей за повторное нарушение самоизоляции Общество

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей назначено жителю Пензенской области, который повторно попался на несоблюдении самоизоляции в период действия режима повышенной готовности, введенного в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

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Он уточнил, что 29 апреля в 23.10 гражданин, зарегистрированный на территории Спасского района и проживающий в Нижнем Ломове, беспричинно повторно покинул место своего жительства и находился в общественном месте — около дома №52 на улице Ленина.

«Судом установлено, что в его действиях содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что к обстоятельствам, смягчающим наказание, было отнесено признание вины.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.