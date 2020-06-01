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В Пензе у автовокзала демонтирован самовольно установленный павильон

11:29 | 01.06.2020 | Общество

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Нестационарный торговый объект, незаконно установленный на улице Луначарского в Пензе — неподалеку от автовокзала, демонтирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе у автовокзала демонтирован самовольно установленный павильон

Фото: Penza-gorod.ru

«Предприниматель разместил его на земельном участке, находящемся в ведении органов местного самоуправления. В ходе выездного заседания комиссии по демонтажу самовольно установленного нестационарного торгового объекта был составлен акт, подтверждающий данный факт», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что на павильон было наклеено уведомление о необходимости освобождении земельного участка, однако реакции со стороны владельца не последовало, поэтому 28 мая указанный объект демонтирован муниципальными силами.

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