В Пензенской области в мае умерли 1 тыс. 956 человек — Росстат Общество

Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. 1 тыс. 956 человек умерли в Пензенской области в мае 2020 года, что на 26,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го, когда из жизни ушли 1 тыс. 548 граждан. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Число родившихся уменьшилось на 7,8%: в мае 2020 года в регионе на свет появились 817 детей, в то время как годом ранее их было 886.

Естественная убыль выросла и составила за май текущего года 1 тыс. 139 человек. Год назад показатель был меньше — 662 человека.

Согласно данным Росстата, в январе-мае 2020 года в Пензенской области умерли 8 тыс. 469 человек, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го, когда ушли из жизни 7 тыс. 881 человек.

За пять месяцев текущего года на свет появились 3 тыс. 913 детей, за аналогичный период прошлого на 9% больше — 4 тыс. 298.

Естественная убыль населения Пензенской области за январь-май 2020 года составила 4 тыс. 556 человек. За аналогичный период 2019-го она была меньше — 3 тыс. 583 человека.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

По состоянию на 13 июля в регионе зарегистрировано 5 тыс. 768 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 146 человек выписаны, 66 пациентов умерли.