В Пензе составят реестр территорий, нуждающихся в озеленении Общество

Пенза, 22 июля 2020. PenzaNews. Реестр территорий, нуждающихся в озеленении, будет составлен в Пензе. Такое решение принято по итогам круглого стола, посвященного разработке концепции озеленения города, состоявшегося в мэрии.

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«Наш город всегда был зеленым. Это его своеобразный бренд. К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с тем, что насаждения взрослеют, гибнут. На данный момент нам необходим некий план действий, касающийся не только парков и зеленых поясов вокруг города, но и городских улиц, включая практические вопросы — где и какие деревья высаживать», — отметил мэр Андрей Лузгин.

В свою очередь начальник городского управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева предложила использовать проекты студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Андрей Лузгин поддержал эту идею.

«В итоге мы получим конкретное техническое задание для подрядчика и сможем пошагово реализовывать поставленные задачи. Разработанная концепция позволит сделать это грамотно и систематизированно», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.