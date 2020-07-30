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В районе оборонительного вала в Пензе завершают обустройство верхней прогулочной зоны

09:28 | 30.07.2020 | Общество

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Подрядная компания завершает работы по обустройству верхней прогулочной зоны в рамках благоустройства территории в районе оборонительного вала в историческом центре Пензы. Об этом сообщила директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» Елена Савельева.

В районе оборонительного вала в Пензе завершают обустройство верхней прогулочной зоны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что ведутся монтаж металлического ограждения и установка декоративных элементов из гранита.

«Для отвода воды делаем две ливневки. Идут работы по озеленению склона и той части, где располагается «Мортира»: завершаем отсыпку черноземом и приступаем к посадке травы. Параллельно идет уход за рулонным газоном, который был уложен в прошлом году», — проинформировала Елена Савельева главу администрации Пензы Андрея Лузгина в ходе выездного совещания, состоявшегося на объекте в минувшую среду, 29 июля.

Мэр также встретился с собственниками здания №6 на улице Белинского, с которыми обсудил благоустройство их части территории.

«В любом случае ваш объект должен гармонично вписаться в общую концепцию проекта по реконструкции исторического вала», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». Это было сделано для того, чтобы появилось основание для выполнения работ по благоустройству территории.

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.

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