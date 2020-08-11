Дорогу до усадьбы «Надеждино» планируется привести в надлежащее состояние Общество

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Дорога до объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Надеждино (Куракина)», расположенного в Пензенской области, должна быть приведена в надлежащее состояние. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Сердобский район во вторник, 11 августа.

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«Надо разработать проектно-сметную документацию с целью проведения ремонта дороги до усадьбы, делать в асфальтовом исполнении», — сказал он.

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Также он предложил на постоянной основе организовать работу экскурсовода, чтобы все желающие могли узнать интересные факты об истории усадьбы.

По словам куратора проекта по восстановлению объекта культурного наследия Татьяны Белобородовой, в здании бывшей столовой после реконструкции открыта гостиница на пять номеров, также намечено реализовать планы по благоустройству территории.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, усадьба князя Куракина находится в частной собственности — несколько лет назад через аукцион ее приобрело ООО «Глобус», при этом обязательным условием приватизации были доступность объекта для посещений и реставрация комплекса. В настоящее время проводятся противоаварийные работы, призванные предотвратить дальнейшее разрушение сохранившихся построек.