Семья из Сибири будет выращивать ананасы под Пензой под руководством эксперта из Коста-Рики Общество

Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Семья Сильванович из Красноярского края планирует выращивать ананасы на территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области под руководством агронома Александра Гусаченко, который будет координировать работу удаленно из Коста-Рики, где он живет длительное время.

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Татьяна и Владимир Сильванович с детьми переехали в инклюзивное поместье по итогам второго конкурса на заселение в «Новые берега», в ходе которого они защитили сельскохозяйственный проект, предполагающий участие людей с инвалидностью и без. При этом они решили сделать выбор не в пользу привычных для Поволжья культур, а попытаться получить урожай экзотических плодов.

Технические нюансы реализации проекта семья вместе с представителями арт-поместья обсудила с Александром Гусаченко по видеосвязи.

Он дал рекомендации относительно того, что необходимо учесть при монтаже теплиц: какой должна быть температура почвы и воздуха, влажность, как лучше обустроить грядки, а также на что обратить внимание при выборе семян.

Александр Гусаченко выразил готовность делиться имеющимися наработками и сопровождать проект в ходе его реализации.

Как сообщила ИА «PenzaNews» исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, поставка трех теплиц ожидается в течение ближайших двух недель.

«Я надеюсь, высадку к концу сентября мы уже точно произведем», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что именно благодаря таким нестандартным инициативам, как выращивание ананасов, развивается арт-поместье «Новые берега».

«Никто не поедет на огурцы, например, это неинтересно, а нам это важно, потому что благодаря информационному освещению и интересным поводам у нас получается привлекать инвесторов», — пояснила Мария Львова-Белова.

По ее словам, сначала идея казалась фантастической, как и многие другие задумки АНО «Квартал Луи».

«Но все фантастическое у нас рано или поздно перерастает в реальность», — констатировала общественница.

Мария Львова-Белова сказала, что в перспективе в теплицах планируется установить камеры видеонаблюдения, чтобы любой желающий мог посмотреть в режиме онлайн, как растут ананасы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области задуманы как инклюзивное поместье площадью около 8 тыс. кв. метров, в инфраструктуре которого учтены требования для проживания людей с инвалидностью.

Старт созданию арт-поместья под Пензой был дан 30 мая 2018 года.

В декабре 2019 года в два первых дома заехали 30 человек с инвалидностью из Самарской, Воронежской, Пензенской областей, Вологды и Екатеринбурга. Резиденты живут в них по договорам безвозмездной аренды, частично оплачивая коммунальные услуги. При этом обязательным условием является реализация авторских проектов, направленных на решение социально значимых проблем.

Летом 2020 года на территории арт-поместья начали работу кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские. На инклюзивные рабочие места трудоустроены молодые люди с инвалидностью, которые под руководством наставников осваивают профессиональные навыки и получают зарплату.

Предполагается, что на территории «Новых берегов» будет построено семь жилых домов для 120 человек и пять инфраструктурных объектов.