В пензенские МФЦ и центры соцпомощи передана первая партия карт «Забота» Общество

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Первая партия социальных карт «Забота», позволяющих приобретать некоторые товары и услуги со скидкой, передана в МФЦ и центры социальной помощи населению Пензы. Об этом сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев.

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«Готово 6 тыс. карт. Вместе с дополнительной полиграфической продукцией они доставлены в МФЦ и центры социального обслуживания города», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 25 августа.

В свою очередь мэр Андрей Лузгин распорядился приступить к выдаче карт тем жителям, которые имеют право на их получение: женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам после 60 лет, а также многодетным семьям.

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«К нам поступают обращения по поводу участия в проекте и других категорий граждан, в частности, инвалидов. Необходимо добавить их в перечень», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе.

Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Выдача социальной карты будет осуществляться в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.