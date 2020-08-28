В Пензе выдано 5,9 тыс. карт «Забота» Общество

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. 5,9 тыс. социальных карт «Забота», позволяющих приобретать некоторые товары и услуги со скидкой, выдано в МФЦ и центрах соцпомощи Пензы. Об этом сообщил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

«Беспокоиться о том, что карты могут закончиться, не стоит», — отметил он.

Вадим Муравлев пояснил, что в дополнение к 6 тыс. уже выпущенных карт планируется подготовить еще одну партию, чтобы их могли получить все, кто имеет на это право.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе.

Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.