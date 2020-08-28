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После 30 августа прекратят выдачу карт «Забота» в центре «Мой бизнес» на улице Герцена

10:42 | 28.08.2020 | Общество

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Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Выдача социальной карты «Забота», позволяющей приобретать некоторые товары и услуги со скидкой, не будет осуществляться на базе центра «Мой бизнес» на улице Герцена в Пензе со следующей недели. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

После 30 августа прекратят выдачу карт «Забота» в центре «Мой бизнес» на улице Герцена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После 30 августа будет прекращена выдача карт в отделении МФЦ «Мой бизнес» на улице Герцена, 14», — сказали в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время получить карту можно во всех подразделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и центров социальной помощи населению Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе.

Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Выдача социальной карты осуществляется в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

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