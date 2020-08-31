EN
02:29:13 Вторник, 1 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Команда России одержала победу в конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ-2020

20:55 | 31.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Команда России, в составе которой выступали представители Пензенского артиллерийского инженерного института, одержала победу по итогам конкурса «Мастер-оружейник», состоявшегося в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Константиновка» в Пензенской области.

Команда России одержала победу в конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ-2020

Фото: объединенный пресс-центр конкурса АрМИ-2020

По информации объединенного пресс-центра конкурса АрМИ-2020, российским военнослужащим не было равных на всех этапах: на первом, когда осуществлялся ремонт 122-мм гаубицы Д-30; на втором, в ходе которого требовалось привести в рабочее состояние 23-мм зенитную установку ЗУ-23; во время третьего — по итогам выполнения задачи по замене десяти направляющих и колеса РСЗО «Град»; на четвертом, когда участники команд производили полную разборку и сборку пистолета Макарова, автомата Калашникова, пулемета и гранатомета, а затем выполняли стрельбы на точность; а также на пятом — в комплексной эстафете.

Второе место заняли представители Узбекистана, третье — военнослужащие из Армении.

Начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин, обращаясь к участникам состязаний, отметил, что в 2020 году конкурс стал самым представительным за 5 лет проведения.

«Приняли участие восемь команд, из них четыре впервые. Думаю, что география конкурса продолжит расширяться, а команды продолжат устанавливать новые и новые рекорды. Участники конкурса порадовали нас достойными выступлениями, в честной и бескомпромиссной борьбе проявили целеустремленность, силу воли и уважение к соперникам и коллегам по ратному делу. Поздравляем всех участников конкурса с завершением пятого юбилейного конкурса «Мастер-оружейник», — сказал он.

Новости партнеров
Читайте также
Смирнов прокомментировал позицию пензенских коммунистов по «троллейбусной» поправке В пензенскую школу №25 поступило новое оборудование
Школьники из нуждающихся семей получат комплекты смартбоксов от Сбербанка В Пензе 1 сентября пройдет концерт в знак благодарности врачам
В Пензе в ДТП с автобусом пострадали семеро человек, в том числе ребенок В Пензе в рамках нацпроекта «БКАД» завершен ремонт 43 объектов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама