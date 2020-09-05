Фонтан в Пензе является одним из самых современных среди построенных при участии Сбербанка — Анащенко Общество

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Светомузыкальный фонтан, построенный в Пензе при участии Сбербанка, является одним из самых современных среди тех, которые созданы при поддержке кредитно-финансового учреждения в других городах. Об этом заявил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

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«Каждый фонтан [...] становится все более и более технологичным», — сказал он журналистам после торжественного запуска фонтана в Пензе, приуроченного к празднованию 357-летия города.

Глава Поволжского банка обратил внимание на то, что фонтан оснащен оборудованием, которое позволяет проецировать изображения на водный экран и сопровождать видеоряд звуком.

«Это может быть обучающей [...] площадкой для детей, взрослых», — пояснил Александр Анащенко.

Он добавил также, что Сбербанк активно участвует и в других проектах, реализуемых в Пензенской области.

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«Мы являемся, наверное, лидером по финансированию строительной отрасли. Это было отмечено буквально на этой неделе во время визита министра строительства [и ЖКХ России] Якушева Владимира Владимировича. За последние три года мы профинансировали строительство более 10 тыс. квартир. В настоящий момент на стадии строительства находится еще 9 тыс. квартир», — уточнил председатель Поволжского банка.

Кроме того, он сообщил, что обсуждаются перспективы создания в регионе цифровых сервисов, которые позволят сократить сроки оказания госуслуг гражданам.

«Помимо этого, Сбербанк участвует в социальных проектах», — подчеркнул Александр Анащенко, напомнив, что более 60 образовательных организаций Пензенской области с 1 сентября начали использовать школьную цифровую платформу, которая помогает обучать детей с учетом способностей и интересов каждого ребенка.